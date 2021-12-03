На Донбасі окупанти шість разів порушили "режим тиші" та поранили українського військового

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.



У сторону Красногорівки російські окупаційні війська вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12.



З мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти гатили у бік Кримського.



Обстріли із застосуванням артилерії калібру 122 мм та озброєння БМП-1 російські найманці здійснили у районі Станиці Луганської.



Поруч із Зайцевим окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Поблизу Попасної російські найманці обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Унаслідок ворожих обстрілів пораненого одного військовослужбовця ЗСУ. Його доставили до лікарні, стан його здоров'я - задовільний.



Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння.



Нагадаємо, 3 грудня розвідка повідомила, що окупанти розпочали новий період бойової підготовки в ОРДЛО.