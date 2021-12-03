Окупанти розпочали новий період бойової підготовки в ОРДЛО, - розвідка

Про це повідомляє ГУР Міноборони у Facebook.



"У рамках зазначеного окупантами проводяться заходи тижня бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів у вищі ступені бойової готовності", - йдеться в повідомленні.



Розвідка повідомляє, що на окремих напрямках Росія здійснює ротацію підрозділів на передових позиціях та проводить інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій Об’єднаних сил.



За даними ГУР Міноборони, виконання заходів тижня бойової готовності та ротацію в оперативному угрупованні російських окупаційних військ контролюють представники штабу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, станом на початок листопада 2021 року біля кордону України та на тимчасово окупованих територіях Росія зосередила угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тис. осіб.

23 листопада 2021 ГУР повідомило, що Росія розпочала масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій у ОРДЛО.

Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.1-й армійський корпус - об'єднання Збройних сил Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої ДНР, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами. 2-й армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.