Окупанти розпочали новий період бойової підготовки в ОРДЛО, - розвідка
Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що з 1 грудня у Збройних силах РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розпочався новий період оперативної та бойової підготовки
Про це повідомляє ГУР Міноборони у Facebook.
"У рамках зазначеного окупантами проводяться заходи тижня бойової готовності з відпрацюванням питань приведення з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів у вищі ступені бойової готовності", - йдеться в повідомленні.
Розвідка повідомляє, що на окремих напрямках Росія здійснює ротацію підрозділів на передових позиціях та проводить інтенсивну підготовку артилерійських і мінометних розрахунків до обстрілів позицій Об’єднаних сил.
За даними ГУР Міноборони, виконання заходів тижня бойової готовності та ротацію в оперативному угрупованні російських окупаційних військ контролюють представники штабу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.
Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.
1-й армійський корпус - об'єднання Збройних сил Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої ДНР, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами. 2-й армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.
- Нагадаємо, станом на початок листопада 2021 року біля кордону України та на тимчасово окупованих територіях Росія зосередила угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тис. осіб.
- 23 листопада 2021 ГУР повідомило, що Росія розпочала масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів “силових структур” і окупаційних адміністрацій у ОРДЛО.
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