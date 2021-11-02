РФ зосередила на кордоні з Україною та на окупованих територіях близько 90 тис. військових, - Міноборони

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.



До складу російського угруповання військ входять підрозділи 8-ї та 20-ї армій Південного та Західного військових округів і сили та засоби Чорноморського флоту РФ.



Крім того, поблизу кордону України базуються окремі з'єднання та частини 4-ї та 6-ї армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони повітряно-космічних сил ЗС РФ.



Водночас на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ.



"Протягом другого півріччя 2021 року поблизу кордону України командуванням збройними силами Росії було проведено серію широкомасштабних командно-штабних навчань. До них залучались війська (сили) Південного та Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41-ї армії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Після завершення зазначених заходів оперативної та бойової підготовки частини та підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема, у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько 260 км від державного кордону з Україною", - повідомляє Міноборони.



У військовому відомстві зазначили, що РФ періодично здійснює перекидання та накопичення військових підрозділів для підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави.