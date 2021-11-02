РФ зосередила на кордоні з Україною та на окупованих територіях близько 90 тис. військових, - Міноборони
Станом на початок листопада 2021 року біля кордону України та на тимчасово окупованих територіях Росія зосередила угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тис. осіб
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
До складу російського угруповання військ входять підрозділи 8-ї та 20-ї армій Південного та Західного військових округів і сили та засоби Чорноморського флоту РФ.
Крім того, поблизу кордону України базуються окремі з'єднання та частини 4-ї та 6-ї армій військово-повітряних сил і протиповітряної оборони повітряно-космічних сил ЗС РФ.
Водночас на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ.
"Протягом другого півріччя 2021 року поблизу кордону України командуванням збройними силами Росії було проведено серію широкомасштабних командно-штабних навчань. До них залучались війська (сили) Південного та Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41-ї армії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Після завершення зазначених заходів оперативної та бойової підготовки частини та підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема, у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько 260 км від державного кордону з Україною", - повідомляє Міноборони.
У військовому відомстві зазначили, що РФ періодично здійснює перекидання та накопичення військових підрозділів для підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави.
- Нагадаємо, посольство США в Україні заявило, що офіційна російська риторика вводить в оману та сприяє ескалації напруженості в зоні Операції об'єднаних сил на сході України.
- Видання Washington Post із посиланням на американських та європейських чиновників повідомило, що Росія масовано перекидає війська до кордону з Україною.
- 8 жовтня повідомлялося, що попри завершення російських військових навчань "Захід 2021" біля кордону з Україною досі залишаються 19 батальйонно-тактичних груп ЗС РФ.
- США провели консультації з союзниками щодо військ РФ біля кордонів України.
- Видання Politico оприлюднило знімки із супутника щодо стягування російських військ до кордону з Україною.
- Секретар РНБО Олексій Данілов назвав "свідомою дезінформацією суспільства" заяви щодо стягування російських військ до кордону України.
- Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що армія України готова до загострення Росією бойових дій і має плани проведення відповідних операцій, у тому числі з контрнаступу.
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