"Йде свідома дезінформація суспільства": Данілов про заяви щодо стягування російських військ до кордону України

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає", – наголосив він.

За словами Данілова, ситуація біля російсько-українського кордону останніми днями не змінювалася.

"Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті ж самі фотографії", - додав секретар РНБО.



Нагадаємо, американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом, американське видання POLITICO оприлюднило знімки із супутника про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".

Українська розвідка повідомила, що російські окупаційні війська утримують на позиціях розвідувально-диверсійні групу та протитанкові ракетні комплекси.

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