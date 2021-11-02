"Йде свідома дезінформація суспільства": Данілов про заяви щодо стягування російських військ до кордону України
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що публікації про нібито стягування російських військ до кордону України - це "свідома дезінформація"
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає", – наголосив він.
За словами Данілова, ситуація біля російсько-українського кордону останніми днями не змінювалася.
"Хай вони покажуть фотографії, які були там місяць тому, два тижні тому – ви побачите одні й ті ж самі фотографії", - додав секретар РНБО.
- Нагадаємо, американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом, американське видання POLITICO оприлюднило знімки із супутника про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- Українська розвідка повідомила, що російські окупаційні війська утримують на позиціях розвідувально-диверсійні групу та протитанкові ракетні комплекси.
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