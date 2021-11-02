ЗМІ оприлюднили знімки із супутника щодо стягування російських військ до кордону з Україною

Відповідні знімки опубліковані на POLITICO.

"Нові зображення, зроблені Maxar Technologies та передані POLITICO, показують скупчення бронетанкових підрозділів, танків і самохідної артилерії разом із наземними військами, які зосереджуються біля російського міста Єльня, неподалік кордону з Білоруссю", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, російські підрозділи почали передислокацію з постійних місць базування наприкінці вересня.

Так, підрозділи включають, у тому числі частини 1-ї гвардійської танкової армії РФ, яка призначена для проведення операцій різних рівнів та першою отримує передові розробки бойової техніки, пишуть у виданні.

Також повідомляється, що в районах Брянська й Курська – поблизу північного кордону України – зберігається техніка 4-ї танкової дивізії РФ. Такі дивізії оснащені бойовими танками Т-80У та самохідною артилерією.



