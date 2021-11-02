ЗМІ оприлюднили знімки із супутника щодо стягування російських військ до кордону з Україною
Американське видання оприлюднило знімки із супутника про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України
Відповідні знімки опубліковані на POLITICO.
"Нові зображення, зроблені Maxar Technologies та передані POLITICO, показують скупчення бронетанкових підрозділів, танків і самохідної артилерії разом із наземними військами, які зосереджуються біля російського міста Єльня, неподалік кордону з Білоруссю", - йдеться в повідомленні.
Так, підрозділи включають, у тому числі частини 1-ї гвардійської танкової армії РФ, яка призначена для проведення операцій різних рівнів та першою отримує передові розробки бойової техніки, пишуть у виданні.
Також повідомляється, що в районах Брянська й Курська – поблизу північного кордону України – зберігається техніка 4-ї танкової дивізії РФ. Такі дивізії оснащені бойовими танками Т-80У та самохідною артилерією.
- Нагадаємо, американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- У свою чергу, Головне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткового перекидання російських сил до кордону з Україною.
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