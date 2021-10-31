Росія знову масовано перекидає війська на кордони з Україною, - Washington Post

Про це із посиланням на американських та європейських чиновників повідомляє The Washington Post.

Співрозмовники видання стверджують, що бачать "незвичайні переміщення техніки та військових на західному фланзі Росії". Це посилило побоювання, що виникли у квітні, коли країни Заходу закликали російську сторону відвести війська від українського кордону.

Останніми днями в соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких показані російські військові ешелони та автоколони, що перевозять техніку на південь та захід Росії. Газета повідомляє, що у США та ЄС почали фіксувати переміщення військ після завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2021", які відбувалися з 10 до 15 вересня на 14 полігонах в обох країнах.

За словами аналітика Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, супутникові знімки свідчать, що сили 41-ї загальновійськової армії, яка входить до складу Центрального військового округу, після маневрів не повернулися на місце звичайної дислокації в Новосибірську, а об'єдналися з іншими російськими військовими біля кордону з Україною. Він також стверджує, що 1-а гвардійська танкова армія, що базується під Москвою, перекидає у бік України військових та техніку.

Пересування військових відбувається на тлі того, як Росія посилила агресивну риторику щодо України.

Наразі США та ЄС звертають увагу на те, що конфлікт на Донбасі входить у нову стадію.