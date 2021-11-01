США провели консультації з союзниками щодо військ РФ біля кордонів України, - Білий дім

Про це повідомив на зустрічі з журналістами радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає пресслужба Білого дому.



"Протягом минулих вихідних ми мали можливість проконсультуватися з ключовими союзниками та партнерами щодо України та переконатися, що ми захищаємо або підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України", - сказав Салліван у відповідь на питання про те, наскільки він стурбований накопиченням військ РФ на кордоні України.



Чиновник додав, що США "продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією".



Раніше посольство США в Україні заявило, що офіційна російська риторика вводить в оману та сприяє ескалації напруженості в зоні Операції об'єднаних сил на сході України.



Нагадаємо, видання Washington Post із посиланням на американських та європейських чиновників повідомило, що Росія масовано перекидає війська до кордону з Україною.



8 жовтня повідомлялося, що попри завершення російських військових навчань "Захід 2021" біля кордону з Україною досі залишаються 19 батальйонно-тактичних груп ЗС РФ.



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