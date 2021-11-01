Російська риторика щодо України вводить в оману та сприяє ескалації напруженості, - посольство США
Посольство США в Україні опублікувало заяву про загострення ситуації на Донбасі, де назвало офіційну російську риторику такою, що вводить в оману та сприяє ескалації напруженості.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна. Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості", – йдеться в заяві посольства.
У посольстві також закликали дотримуватися умов угоди про припинення вогню. Це стосується обох сторін конфлікту.
- Як повідомлялося раніше, упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.23Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе