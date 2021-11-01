Російська риторика щодо України вводить в оману та сприяє ескалації напруженості, - посольство США

Про це повідомляє Радіо Свобода.



"Підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна. Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості", – йдеться в заяві посольства.



У посольстві також закликали дотримуватися умов угоди про припинення вогню. Це стосується обох сторін конфлікту.

Як повідомлялося раніше, упродовж минулої доби, 31 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння