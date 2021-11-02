Війська готові до ескалації з боку РФ і проведення контрнаступальної операції, - командувач Об'єднаних сил

Про це заявив командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає Український центр безпеки та співпраці.



"Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій. Крім стабілізаційної операції, в нас готова оборонна операція, по можливості проведемо і контр-наступальну операцію. Війська до цього готові", - сказав Павлюк.



Командувач Об'єднаних сил зазначив, що РФ не припиняє провокації як для деморалізації українських військових так і з метою звинувачення України в обстрілах.



"Продовжуються провокації, провокації, які діють по вказівці російських кураторів для того, щоб максимально нанести ураження нашому особовому складу, для того щоб підірвати моральний дух, підірвати дух суспільства. Це все одна ціль - максимально знизити потенціал України і змусити сісти за стіл переговорів на умовах Росії. Крім цього, створюються такі провокації, щоб українську армію звинуватити в тому, що це вона розпочинає стрільбу, що це вона провокації починає. Але в нас професійні військові, ми гідно відповідаємо, гідно тримаємо свої позиції та виконуємо всі домовленості. На жаль, та сторона нічим себе не зобов’язує. Так продовжується вже восьмий рік. Але ми вистоїмо скільки це буде потрібно", - сказав Павлюк.



За словами командувача, бійці Об'єднаних сил налаштовані на перемогу.



"Залишається той кістяк, який дійсно налаштований патріотично, вести бойові дії до кінця, до повного звільнення нашої країни. Дуже багато таких людей, які залишилися самі в армії спочатку, деякі вертаються. В першу чергу - це патріотизм. Друге - це довіра до командирів, віра в перемогу, віра в майбутнє. Ці поняття вони дуже важливі. Їх не заміниш ні грошима, ні якимись матеріальними послугами, нічим. Поки буде людина вірити в перемогу - ми будемо непереможні", - додав Павлюк.