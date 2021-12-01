"Не може йти мови": Росія про ідею Ердогана щодо посередництва Туреччини у врегулюванні війни на сході України

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає ТАСС.



При цьому речниця МЗС окупантів назвала війну на сході України "внутрішньоукраїнським конфліктом".



"Ні про яку посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йти мови", - сказала Захарова.



При цьому представниця РФ звинуватила Україну в "агресивних планах", від яких, на її думку, Туреччина могла б спробувати відмовити українську владу.

Нагадаємо, 29 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність виступити посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.

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