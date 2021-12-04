Ердоган запропонував Путіну посередництво у переговорах із Зеленським
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову висловив готовність стати посередником у переговорах України з Росією
Про це повідомляє Anadolu.
За словами речника президента Туреччини Ібрагіма Калина, Реджеп Таїп Ердоган у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним, повторив, що Анкара готова стати посередником у переговорах РФ з Україною.
"Туреччина може зробити конструктивний внесок у зниження напруженості. Анкара готова створити майданчик для діалогу і завдяки позитивним відносинам і з Москвою, і з Києвом, вжити заходів щодо недопущення ескалації. Багато країн Заходу не мають таких конструктивних зв'язків з Росією, і в цьому сенсі Туреччина вигідно відрізняється", - сказав Калин.
Він додав, що Туреччина і особисто Ердоган готові зіграти роль, аби спрямувати процес у вірне русло.
"Останнє слово, звісно, за самими сторонами. Президент Туреччини може зробити конструктивний крок та організувати діалог Путіна та Зеленського, що сприятиме зниженню напруженості", - зазначив Калин.
- Нагадаємо, 29 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність виступити посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.
- У п'ятницю, 3 грудня, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, де обговорили, зокрема, Україну.
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