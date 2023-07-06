Про це вона написала 6 липня в Telegram.

За словами Маляр, ЗСУ щодня знаходять і знищують склади та логістичні вузли окупантів.

"Уже можу розповісти більше про влучання в Макіївці. Це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар. Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів і ракет для РСЗВ БМ-21 "Град", - написала чиновниця.