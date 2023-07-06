У Макіївці знищено великий склад РФ з артснарядами та ракетами для "градів", - Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр порушила інформаційну тишу навколо удару ЗСУ по окупованій Макіївці й розповіла, що там вдалося знищити
Про це вона написала 6 липня в Telegram.
За словами Маляр, ЗСУ щодня знаходять і знищують склади та логістичні вузли окупантів.
"Уже можу розповісти більше про влучання в Макіївці. Це яскравий приклад ефективної роботи українських артилеристів, які нанесли вогневе ураження, та аеророзвідників, котрі корегували удар. Знищено справді великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів і ракет для РСЗВ БМ-21 "Град", - написала чиновниця.
- У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області 4 та 5 липня лунали вибухи.
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