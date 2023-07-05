У тимчасово окупованій Макіївці пролунали вибухи. Сталась пожежа

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Макіївці знову красиво. Мені здається Макіївка майже готова повертатись додому", - прокоментував вибухи Андрющенко.

На відео також можна помітити сильну пожежу.

Відео з тимчасово окупованої Макіївки також публікують пропагандистські ресурси.

Окупанти скаржаться, що у Макіївці "якась жесть".