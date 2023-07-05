У тимчасово окупованій Макіївці пролунали вибухи. Сталась пожежа
Ввечері середи, 5 липня, вибухи прогриміли у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"У Макіївці знову красиво. Мені здається Макіївка майже готова повертатись додому", - прокоментував вибухи Андрющенко.
На відео також можна помітити сильну пожежу.
Відео з тимчасово окупованої Макіївки також публікують пропагандистські ресурси.
Окупанти скаржаться, що у Макіївці "якась жесть".
- 4 липня Сили оборони ліквідували склад російських терористів у Макіївці.
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