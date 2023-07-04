Сили оборони ліквідували склад російських терористів у Макіївці

Про це пише Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у телеграм.

"Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці", - йдеться у повідомленні.

Про кілька вибухів у Макіївці ввечері 4 липня повідомляє також ресурсу донецьких бойовиків "ДАН".

"У Макіївці сталися кілька вибухів. Над містом здіймаються клуби чорного диму", - зазначають окупанти.

Інші сепаратистські ресурси, наголошують, що вогонь вівся із РСЗВ із населеного пункту Богатир, від якого до центру Маківки 76 км.

Також вони пишуть про вибухи у Донецьку. В обох випадках, за словами сепаратистів, ЗСУ застосовували HIMARS.