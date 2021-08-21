У Макса Кідрука "пірати" вкрали книгу

Подробиці наводить Еспресо.TV.



"Це давно мало статися - через відсутність нормального законодавства поява нікчем, які не просто піратять контент, але й огризаються у відповідь на прохання припинити нелегальне розповсюдження, була лише питанням часу", - написав він у себе на сторінці.



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Письменнику вдалося вийти на власника каналу й, навіть, встановити його особу (чоловік, серед іншого, ще й набирає персонал на м'ясокомбінати до Чехії), але той спершу відмовлявся визнавати Кідрука Кідруком, а пізніше, коли все ж зрозумів, що має справу з автором, став доводити, що видалення поширюваного нрим аудіофайлу "не матиме ніякого сенсу".















Оскільки "пірат" не пішов на зустріч вимогу автора, за справу візьмуться судові й правоохоронін органи.



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"Юридичний відділ видавництва підготує офіційний лист. За відсутності адекватної реакції справа піде до суду, після чого нікчема швиденько видалить файл із каналу - до того, як кіберполіція візьметься за перевірку. Це вже не вперше", - зазначив Макс Кідрук.





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