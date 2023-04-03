У Малайзії скасовують довічне ув'язнення і смертну кару за особливо тяжкі злочини
У понеділок 3 квітня у Малайзії парламент ухвалив скасування довічного ув'язнення та страти за особливо тяжкі злочини
Про це інформує Reuters.
У Малайзії з 2018 року діє мораторій на смертну кару. Однак нове рішення уряду скасовує страту як обов'язковий вирок за низку злочинів, включно з тероризмом і убивством. При цьому за суддями залишили право засуджувати до смертної кари у виняткових випадках.
Відтак альтернативою страті стало позбавлення волі на строк від 30 до 40 років. Тобто буде збережено довічне ув'язнення, визначене законодавством Малайзії як фіксований термін у 30 років. Також замість смертної кари можна буде використовувати покарання батогом.
Заступник міністра юстиції Малайзії Рамкарпал Сінгх зазначив, що смертна кара - це незворотний вирок. Вона також є неефективним способом стримування.
"Смертна кара не принесла тих результатів, які мала на меті", - сказав він.
Відтепер понад 1300 людей, яким загрожує страта або довічне ув'язнення, можуть вимагати перегляду вироку відповідно до нових правил. Це стосується також тих ув'язнених, які вичерпали всі інші судові апеляції.
- 6 березня у Малайзії через повінь щонайменше чотири людини загинули, а понад 40 тис. місцевих жителів були змушені залишити свої домівки й евакуюватися.
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