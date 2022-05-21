У Маріуполі через поховання та дощі може поширитися епідемічна катастрофа, - мер міста
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що у місті хаотичні поховання та літні дощі можуть призвести до епідемічної катастрофи
Про це інформує в телеграмі Маріупольська міська рада.
"Окрім гуманітарної катастрофи, яку створили окупанти та колаборанти, місто стоїть на порозі спалаху інфекційних захворювань. 100 тисяч жителів продовжують жити без води. Каналізація не працює. По всьому місту знаходяться хаотичні поховання.
Під час характерних для Маріуполя літніх дощів все це буде потрапляти до річок, моря та джерел, звідки люди беруть воду. Тому нам потрібні стійкі зелені коридори для евакуації маріупольців. Разом з міжнародними партнерами маємо зробити все, щоб врятувати людей", – наголосив міський голова Вадим Бойченко.
- Окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.24
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.9
- Актуальне
- Важливе