Про це інформує в телеграмі Маріупольська міська рада.

"Окрім гуманітарної катастрофи, яку створили окупанти та колаборанти, місто стоїть на порозі спалаху інфекційних захворювань. 100 тисяч жителів продовжують жити без води. Каналізація не працює. По всьому місту знаходяться хаотичні поховання.

Під час характерних для Маріуполя літніх дощів все це буде потрапляти до річок, моря та джерел, звідки люди беруть воду. Тому нам потрібні стійкі зелені коридори для евакуації маріупольців. Разом з міжнародними партнерами маємо зробити все, щоб врятувати людей", – наголосив міський голова Вадим Бойченко.

Окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.

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