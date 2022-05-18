Окупанти створюють у Маріуполі справжнє гетто, а спроби відновити в місті водопостачання можуть спричинити екологічну катастрофу, - мер
Окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою
Про це повідомила Маріупольська міська рада у телеграм з посиланнями на слова міського голови Вадима Бойченко.
"Окупанти та їх посібники не ставлять собі за мету відновити Маріуполь. Навпаки. Їх мета - повністю зруйнувати будь яку можливість життя у місті. Саме для того вони створюють справжнє гетто у Маріуполі зі своїми нелюдськими правилами", – зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.
Хаотичні спроби окупантів відновити водопостачання у Маріуполі без повноцінної системи водовідведення, очистки стоків – це шлях до екологічної катастрофи, спалаху інфекційних хвороб та смертей.
Усі 22 насосні станції зруйновані або затоплені, більше 50% мережі водопостачання пошкоджено. У місті відсутнє електропостачання, яке потрібно для того, щоб качати воду по мережі.
"Але головна проблема – це відсутність працюючої системи очистки стоків та водовідведення. Якщо навіть окупанти якось пустять воду, то це одразу призведе до стрімкого росту інфекційних захворювань", – вказав Бойченко.
Враховуючи відсутність медичного обслуговування в місті, кількість смертей серед маріупольців буде зростати щодня та вже до кінця року може сягнути 10 тисяч, додав мер Маріуполя.
За попередніми оцінками, повноцінне відновлення водопостачання у місті може зайняти більше року, а його вартість сягне щонайменше $700 млн.
Нагадаємо, Маріуполь взяв на себе базову атаку ворога.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.43
Купівля 31.43Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.87Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе