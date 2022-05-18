Про це повідомила Маріупольська міська рада у телеграм з посиланнями на слова міського голови Вадима Бойченко.

"Окупанти та їх посібники не ставлять собі за мету відновити Маріуполь. Навпаки. Їх мета - повністю зруйнувати будь яку можливість життя у місті. Саме для того вони створюють справжнє гетто у Маріуполі зі своїми нелюдськими правилами", – зазначив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Хаотичні спроби окупантів відновити водопостачання у Маріуполі без повноцінної системи водовідведення, очистки стоків – це шлях до екологічної катастрофи, спалаху інфекційних хвороб та смертей.

Усі 22 насосні станції зруйновані або затоплені, більше 50% мережі водопостачання пошкоджено. У місті відсутнє електропостачання, яке потрібно для того, щоб качати воду по мережі.

"Але головна проблема – це відсутність працюючої системи очистки стоків та водовідведення. Якщо навіть окупанти якось пустять воду, то це одразу призведе до стрімкого росту інфекційних захворювань", – вказав Бойченко.

Враховуючи відсутність медичного обслуговування в місті, кількість смертей серед маріупольців буде зростати щодня та вже до кінця року може сягнути 10 тисяч, додав мер Маріуполя.

За попередніми оцінками, повноцінне відновлення водопостачання у місті може зайняти більше року, а його вартість сягне щонайменше $700 млн.

Нагадаємо, Маріуполь взяв на себе базову атаку ворога.