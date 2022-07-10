У Маріуполі люди беруть воду з підземних фонтанів
У Маріуполі люди вимушені набирати воду з підземних фонтанів, утворених через прориви труб після подачі водопостачання окупантами
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. Прямо зараз. Чергова спроба відновлення водопостачання на Лівобережжі. Очікувано - нова річка в місці пориву. Люди, користуючись нагодою, набирають воду прямо в точках підземних фонтанів.
У Лівобережному й великій частині інших районів міста водопостачання немає.
- 10 липня в Маріуполі росіяни ввімкнули водопостачання через бунти місцевих, але внаслідок неякісного ремонту труб затопило місто.
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