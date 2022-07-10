Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Прямо зараз. Чергова спроба відновлення водопостачання на Лівобережжі. Очікувано - нова річка в місці пориву. Люди, користуючись нагодою, набирають воду прямо в точках підземних фонтанів.

У Лівобережному й великій частині інших районів міста водопостачання немає.

10 липня в Маріуполі росіяни ввімкнули водопостачання через бунти місцевих, але внаслідок неякісного ремонту труб затопило місто.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb