У Маріуполі мігранти з Центральної Азії створили дві кримінальні банди

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією від джерел в місцевому підпіллі, окупанти звезли до Маріуполя більш як 25 тис. будівельників з Росії та країн Центральної Азії.

"Ворог вирішує проблему з нестачею робочої сили, адже місцеві мешканці не хочуть працювати на окупантів, та одночасно змінює демографічний склад міста. Мігранти вже створили щонайменше дві етнічні банди, що займаються торгівлею зброєю та наркотиками, контрабандою, збором металобрухту та нелегальними перевезеннями й будівництвом", - пише ЦНС.