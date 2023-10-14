У Маріуполі мігранти з Центральної Азії створили дві кримінальні банди
У тимчасово окупованому Маріуполі утворились щонайменше два злочинних угруповання з етнічних узбеків, які є вихідцями з Таджикистану
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією від джерел в місцевому підпіллі, окупанти звезли до Маріуполя більш як 25 тис. будівельників з Росії та країн Центральної Азії.
"Ворог вирішує проблему з нестачею робочої сили, адже місцеві мешканці не хочуть працювати на окупантів, та одночасно змінює демографічний склад міста. Мігранти вже створили щонайменше дві етнічні банди, що займаються торгівлею зброєю та наркотиками, контрабандою, збором металобрухту та нелегальними перевезеннями й будівництвом", - пише ЦНС.
- 12 жовтня стало відомо, що партизани руху "Атеш" зафіксували, що російська армія розпочала підготовку до оборони тимчасово окупованого Маріуполя.
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