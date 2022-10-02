У Маріуполі на російському снаряді підірвався ескаватор, є жертви серед окупантів
У тимчасово окупованому Маріуполі 2 жовтня підірвався на російському снаряді ескаватор, що спричинило жертви серед окупантів
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. Чергові вибухи на вул. Купріна. Підірвався екскаватор. Під час копання зачепив російський снаряд чи авіабомбу. Вибух такої потужності, що пів міста згадало березень в одну хвилину. Знову російська зброя вбиває. На щастя, знову російських громадян / цивільних окупантів", - наголосив він.
Петро Андрющенко закликав маріупольців берегти себе й зауважив, що їхні життя "для росіян нічого не варті".
- 24 вересня в Маріупольському районі прогриміли два гучні вибухи, а в самому місті спрацювала ППО.
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