Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Чергові вибухи на вул. Купріна. Підірвався екскаватор. Під час копання зачепив російський снаряд чи авіабомбу. Вибух такої потужності, що пів міста згадало березень в одну хвилину. Знову російська зброя вбиває. На щастя, знову російських громадян / цивільних окупантів", - наголосив він.

Петро Андрющенко закликав маріупольців берегти себе й зауважив, що їхні життя "для росіян нічого не варті".

24 вересня в Маріупольському районі прогриміли два гучні вибухи, а в самому місті спрацювала ППО.

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