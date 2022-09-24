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Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна війна з Росією У Маріупольському районі пролунали два вибухи, а в самому місті спрацювала ППО

У Маріупольському районі пролунали два вибухи, а в самому місті спрацювала ППО

24 вересня, 2022 субота
19:40
війна з Росією Вибухи біля Маріуполя

У районі Юр'ївки й Урзуфа біля Маріуполя ввечері 24 вересня прогриміли два гучні вибухи, а в самому місті спрацювала ППО

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. 17:08 та 17:18 - два гучших вибуха в Маріупольському районі в районі Юрївка/Урзуф. 19:02 Маріуполь. Спрацювало ППО (стоїть прямо в місті). Гарні передвісники повернення додому. В Україну", - зауважив він.

  • 5 вересня в Маріуполі пролунав гучний вибух. Рух спротиву Маріуполя підтвердив ліквідацію мінімум одного окупанта.
  • 23 вересня в школі Маріуполя вибухнув снаряд, унаслідок чого почалася пожежа й постраждали діти.

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Новини
Україна
Маріуполь
ППО
окуповані території
Петро Андрющенко
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