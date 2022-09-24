У Маріупольському районі пролунали два вибухи, а в самому місті спрацювала ППО
У районі Юр'ївки й Урзуфа біля Маріуполя ввечері 24 вересня прогриміли два гучні вибухи, а в самому місті спрацювала ППО
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. 17:08 та 17:18 - два гучших вибуха в Маріупольському районі в районі Юрївка/Урзуф. 19:02 Маріуполь. Спрацювало ППО (стоїть прямо в місті). Гарні передвісники повернення додому. В Україну", - зауважив він.
- 5 вересня в Маріуполі пролунав гучний вибух. Рух спротиву Маріуполя підтвердив ліквідацію мінімум одного окупанта.
- 23 вересня в школі Маріуполя вибухнув снаряд, унаслідок чого почалася пожежа й постраждали діти.
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