У Маріуполі в школі вибухнув снаряд, поранено дітей, - міськрада

Про це повідомляє у Telegram пресслужба міськради Маріуполя.

Унаслідок вибуху зазнали поранень діти.

"Пожар в школі №45 через детонацію снаряду. Це трапилося коли туди полізли діти. Діти поранені, їх стан не відомий", - йдеться у повідомленні.

У міськраді вибух назвали наслідком недбалості окупантів, які не приділили уваги якісному розмінуванню.

"Росія продовжує вбивати наших дітей. Така "якість" розмінування, бо їм байдуже на безпеку маріупольців. Вони не вважають їх за людей", - заявили в міськраді Маріуполя.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко попередив, що окупанти можуть готувати провокації з використанням шкіл і закликав тримати дітей вдома.

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