У Маріуполі невідомі вдарили російського політика ломом по голові
У Маріуполі невідомі вдарили російського політика та активіста Миколу Ішкова ломом по голові, в окупанта струс мозку
Про це пише міськрада міста.
"Ніколай Ішков на собі відчув відношення маріупольців до російських окупантів. Він приїхав у тимчасово окупований Маріуполь, де його зустріли не з "хлібом і сіллю", а ударом ломом по голові", - йдеться у повідомленні.
Міськрада зазначила, що за даними Курських ЗМІ, Ішков потрапив до лікарні зі струсом мозку, нападники не затримані. Причини нападу на окупанта також не відомі.
Зазначається, що, за словами Ішкова, це зробили "ждуни" - так він назвав маріупольців, які чекають на повернення міста до України.
Довідково. Микола Ішков у 2022 році балотувався у міські депутати Курська від партії "Справедливая Россия", проте зняв свою кандидатуру. Наразі він став політичним активістом та в рамках цього їздить окупованими територіями.
- Партизани групи "Ї" підпалили територію базування російських загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі. Через це вони втратили щонайменше чотири транспортних засоби.
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