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Українські партизани підпалили базу окупантів у Маріуполі, - Андрющенко

31 серпня, 2023 четвер
10:00
Війна з Росією Українські партизани підпалили базу окупантів у Маріуполі

Партизани групи "Ї" підпалили територію базування російських загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі. Через це вони втратили щонайменше чотири транспортних засоби

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Група "Ї" Маріупольского Спротиву повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби росіян - "Газель", дві "Ниви" та "Буханка".

"Маріуполь продовжує випалювати русню, наближаючи перемогу!", - додав Андрющенко.

  • У вівторок, 29 серпня, українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".
Україна
Маріуполь
російська армія
окуповані території
окупанти
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