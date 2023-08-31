Українські партизани підпалили базу окупантів у Маріуполі, - Андрющенко
Партизани групи "Ї" підпалили територію базування російських загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі. Через це вони втратили щонайменше чотири транспортних засоби
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
"Група "Ї" Маріупольского Спротиву повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби росіян - "Газель", дві "Ниви" та "Буханка".
"Маріуполь продовжує випалювати русню, наближаючи перемогу!", - додав Андрющенко.
- У вівторок, 29 серпня, українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".
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