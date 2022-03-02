У Маріуполі окупанти обстріляли гуртожиток для переселенців зі Сходу України

Про це інформує Маріупольська міськрада.



Гуртожиток збудували, коли у 2014 - 2015 роках до Маріуполя через російсько-українську війну стали переїжджати десятки тисяч людей з Донецька, Горлівки, Луганська, Макіївки.



"Сьогодні обстріл російських фашистів зруйнував мирний прихисток переселенців.

Просто немає слів. Окупанти, горіти вам у пеклі!" - зазначили в міськраді.



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