У Маріуполі окупанти перетворили Азовсталь на вертолітну базу

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Висока вертолітна активність. На території Азовсталі окупанти облаштували вертолітну базу. Гвинтокрили класу МІ-8. Щонайменш 10 зльотів зафіксовано за світловий день сьогодні. Пріоритетний напрям польотів - Запорізька область", - пише Андрющенко.

Відзначається стрімке збільшення військового контингенту. В одному з селищ по напряму в с.Нікольске розміщено нових російських мобілізованих. Це третій табір у Маріупольському районі.

"Також розміщено військовий корпус росіян приблизно в кількості 3 тис. осіб в селищах в напрям Волноваха. Розміщення як мобілізованих, так і військових проводиться шляхом заселення у пусті приватні будинки серед цивільного населення. Живий щит в пріоритеті", - йдеться у повідомленні.

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