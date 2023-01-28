У Маріуполі окупанти перетворили Азовсталь на вертолітну базу
Російські терористи, які перебувають у тимчасово окупованому Маріуполі, створили вертолітну базу на Азовсталі
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Висока вертолітна активність. На території Азовсталі окупанти облаштували вертолітну базу. Гвинтокрили класу МІ-8. Щонайменш 10 зльотів зафіксовано за світловий день сьогодні. Пріоритетний напрям польотів - Запорізька область", - пише Андрющенко.
Відзначається стрімке збільшення військового контингенту. В одному з селищ по напряму в с.Нікольске розміщено нових російських мобілізованих. Це третій табір у Маріупольському районі.
"Також розміщено військовий корпус росіян приблизно в кількості 3 тис. осіб в селищах в напрям Волноваха. Розміщення як мобілізованих, так і військових проводиться шляхом заселення у пусті приватні будинки серед цивільного населення. Живий щит в пріоритеті", - йдеться у повідомленні.
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