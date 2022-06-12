У Маріуполі окупанти взимку планують встановити "намети обігріву" замість опалення
Узимку в Маріуполі не буде централізованого опалення, тож окупанти планують установити "намети обігріву" й запровадити начання влітку
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"По всіх частково зруйнованих будинках з’явились повідомлення окупантів про знесення протягом двох тижнів з вимогою на виселення. Про те, куди і як будуть потім переселено людей окупанти не відповідають, переклавши проблему на маріупольців знов. Окупаційна адміністрація продовжує практику влаштування сміттєзвалищ відходів на подвір’ях багатоповерхівок", - зауважив він.
Також росіяни повідомляють містянам, що не виплачуватимуть компенсацій. Заяви перероблюють із "компенсації" на "допомогу в ремонті".
"Озвучені плани на опалення взимку. Його не буде, але будуть встановлені палатки обігріву. ‘як в палатках збираюся обігріти понад 130 тис. людей - скоріш відповідь, аніж питання. Наші джерала повідомляють, що за планом школи будуть працювати лише в теплий період, саме тому замість літніх канікул будуть довгі зимні або ще обговорюється план зробити вигляд онлайн освіти", - зазначив Петро Андрющенко.
- 11 червня повідомляли, що в Маріуполі росіяни прискорено зносять обстріляні ними ж будинки, а мешканцям уцілілих квартир не дають забрати речей із помешкань.
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