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Головна війна з Росією У Маріуполі росіяни прискорили знесення обстріляних ними будинків: людям не дають забрати речі

У Маріуполі росіяни прискорили знесення обстріляних ними будинків: людям не дають забрати речі

11 червня, 2022 субота
13:59
війна з Росією Маріуполь

У Маріуполі росіяни прискорено зносять обстріляні ними ж будинки, а мешканцям уцілілих квартир не дають забрати речей із помешкань

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Знесення будинків. Процес через зміну окупаційної влади в Донецької області значно прискорився. Масово повідомляють про заплановане знесення. Після рішення окупантів про знесення будинків вхід мешканцям до своїх квартир, навіть якщо вони у вцілілий частині будинку, обмежується через "небезпеку". Особисті речі забирати не дозволяють. При проведенні розбору завалів та знесення будинків територія робіт охороняється окупантами", - зауважив він.

Також у місті чергують медики для надання швидкої допомоги російським МНСникам. За словами маріупольців, запаморочення та гостра реакція шлунка стали масовою реакцією на знайдені тіла загиблих під завалами.

"Мабуть через це проведено чергову ротацію особового складу МНС Росії - навіть нелюди не витримують наслідків свого нелюдства. Загиблих так і продовжують прибирати разом з будівельним сміттям", - наголосив Петро Андрющенко.

  • 4 червня писали, що в Маріуполі росіяни зносять обстріляні будинки, а тіла загиблих мешканців вивозять на сміттєвий полігон, аби знищити докази вбивства ними цивільних.
  • 9 червня росіяни почали остаточно зносити обстріляні будинки, не шукаючи під завалами тіл загиблих.

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