Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів. Перші будинки по пр. Єдності 56-60 за посиленою охороною з залученням "державних волонтерів" знесено", - зазначив він.

За словами Петра Андрющенка, росіяни знищують докази, не витрачаючи часу на пошук загиблих під завалами будинків.

"Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати в зв'язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні", - наголосив радник мера.

У Маріуполі для пропаганди від Russia Today окупанти розстріляли будинок, з-під завалів дістали тіла жінки та 5 чоловіків.

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