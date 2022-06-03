У Маріуполі для пропагандистського відео росіяни розстріляли будинок: загинуло 6 людей
У Маріуполі для пропаганди від Russia Today окупанти розстріляли будинок, з-під завалів дістали тіла жінки та 5 чоловіків
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Пам’ятаєте пропагандистське відео Russia Today (RT) , як російський танк впритул розстрілює цивільні будинки заради гарного кадру? Тоді ми вказували, що відео знято в районі вул. Пашковського та пр. Першого травня. Зараз окупанти приступили до розбору завалів, знищення доказів власних злочинів в цьому районі. Вчора з під завалів дома на фото, одного з тих, який було для шоу розстріляно російським танком, дістали 6 тіл загиблих цивільних", - зазначив він.
Було знайдено тіла жінки та п'ятьох чоловіків. Загиблих людей одразу вивезли до братської могили у Виноградному.
"Це - перший зафіскований і неоспоримий факт вбивства цивільних в Маріуполі задля відео контенту. Якщо у військової злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подалали", - наголосив Петро Андрющенко.
- У Маріуполі окупанти роздають газети з пропагандою про взяття ними міста нібито без руйнувань.
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