Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Пам’ятаєте пропагандистське відео Russia Today (RT) , як російський танк впритул розстрілює цивільні будинки заради гарного кадру? Тоді ми вказували, що відео знято в районі вул. Пашковського та пр. Першого травня. Зараз окупанти приступили до розбору завалів, знищення доказів власних злочинів в цьому районі. Вчора з під завалів дома на фото, одного з тих, який було для шоу розстріляно російським танком, дістали 6 тіл загиблих цивільних", - зазначив він.

Було знайдено тіла жінки та п'ятьох чоловіків. Загиблих людей одразу вивезли до братської могили у Виноградному.

"Це - перший зафіскований і неоспоримий факт вбивства цивільних в Маріуполі задля відео контенту. Якщо у військової злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подалали", - наголосив Петро Андрющенко.

У Маріуполі окупанти роздають газети з пропагандою про взяття ними міста нібито без руйнувань.

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