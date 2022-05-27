Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Окрім пересувних телевізорів в Маріуполі поновили роздачу пропаганда газет. Де пишуть, що Маріуполь - то приклад як російські військові разом з "ДНР" хірургічно точно без масових руйнувань взяли місто. Задля збереження життя маріупольців", - зазначив він.

Газети роздають у точках видачі гуманітарної допомоги.

"На фоні панорами тотальних руїн в 100 метрах від моргу, де трупи на вулиці складують навалом. Цинізму росіян немає межі", - наголосив Петро Андрющенко.

27 травня в Маріуполі з-під завалів колишнього заводу дістали 70 загиблих, їх ховатимуть у братських могилах.

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