У Маріуполі окупанти роздають газети з пропагандою про нібито взяття ними міста без руйнувань
У Маріуполі окупанти роздають газети про те, що "ДНРівці" нібито взяли місто без руйнувань для збереження людських життів
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Окрім пересувних телевізорів в Маріуполі поновили роздачу пропаганда газет. Де пишуть, що Маріуполь - то приклад як російські військові разом з "ДНР" хірургічно точно без масових руйнувань взяли місто. Задля збереження життя маріупольців", - зазначив він.
Газети роздають у точках видачі гуманітарної допомоги.
"На фоні панорами тотальних руїн в 100 метрах від моргу, де трупи на вулиці складують навалом. Цинізму росіян немає межі", - наголосив Петро Андрющенко.
- 27 травня в Маріуполі з-під завалів колишнього заводу дістали 70 загиблих, їх ховатимуть у братських могилах.
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