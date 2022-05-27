Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"В ході розбору завалів МНС Росії по вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Октябрь" знайдено близько 70 тіл загиблих. Причина та сама - людей заперло уламками будівлі після обстрілу", - зазначив він.

Тіла запакували в пластикові мішки та вивезли для поховання у братській могилі в Старому Криму. Загиблих не ідентифікували. За словами місцевих, через стан тіл особи загиблих встановити неможливо.

Раніше Петро Андрющенко заявив, що росіяни готуються розширити братську могилу в Маріуполі й використати це для інформатаки проти України.

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