У Маріуполі з-під завалів колишнього заводу дістали 70 загиблих: їх ховатимуть у братських могилах
У Маріуполі з-під завалів заводу "Октябрь" окупанти дістали 70 загиблих, яких повезли ховати в братських могилах у Старому Криму
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.
"В ході розбору завалів МНС Росії по вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Октябрь" знайдено близько 70 тіл загиблих. Причина та сама - людей заперло уламками будівлі після обстрілу", - зазначив він.
Тіла запакували в пластикові мішки та вивезли для поховання у братській могилі в Старому Криму. Загиблих не ідентифікували. За словами місцевих, через стан тіл особи загиблих встановити неможливо.
- Раніше Петро Андрющенко заявив, що росіяни готуються розширити братську могилу в Маріуполі й використати це для інформатаки проти України.
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