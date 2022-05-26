Росіяни готуються розширити братську могилу в Маріуполі й використати це для інформатаки проти України, - радник мера
Окупанти готуються розширити братську могилу на старому кладовищі Маріуполя “Некрополь” в Центральному районі. Згодом для російських ЗМІ хочуть створити картинку і звинуватити Україну у масових вбивствах та нелюдських похованнях загиблих маріупольців
Про це на телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко
"Це четверта могила, яка була встановлена нами разом з журналістами "Схем" Радіо Свобода. Для того, росіяни використовують наші попередження про загрозу епідемії та фактично розпочали "серіал" по центральних каналах раша-тв за сценарієм "ми місцеві, тут мешкаємо, ми боїмося - треба перепоховання", – пояснив Андрющенко.
За його словами, є повідомлення про розширення та підготовку нових ровів для поховань.
"Після закінчення робіт росіяни планують використати це для інформаційної атаки на Україну, звинувативши саме Україну у масових вбивствах та нелюдських похованнях загиблих маріупольців", – припустив радник мера.
- Нагадаємо, як раніше повідомляв мер міста, у Маріуполі через поховання та дощі може поширитися епідемічна катастрофа.
- Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України, - Денісова
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