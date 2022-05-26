Росіяни готуються розширити братську могилу в Маріуполі й використати це для інформатаки проти України, - радник мера

Про це на телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

"Це четверта могила, яка була встановлена нами разом з журналістами "Схем" Радіо Свобода. Для того, росіяни використовують наші попередження про загрозу епідемії та фактично розпочали "серіал" по центральних каналах раша-тв за сценарієм "ми місцеві, тут мешкаємо, ми боїмося - треба перепоховання", – пояснив Андрющенко.

За його словами, є повідомлення про розширення та підготовку нових ровів для поховань.

"Після закінчення робіт росіяни планують використати це для інформаційної атаки на Україну, звинувативши саме Україну у масових вбивствах та нелюдських похованнях загиблих маріупольців", – припустив радник мера.