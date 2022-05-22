Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.

"Маріуполь на межі епідемічної та екологічної катастроф. Упродовж майже трьох місяців захоплення та окупації міста жителі ховали вбитих рашистами рідних та сусідів на подвір'ях біля будинків, що знаходяться поряд з комунікаціями водопостачання та водовідведення. Могили переважно не дуже глибокі - майже на поверхні", - зауважила вона.

Після запуску пошкоджених систем водопостачання вода вилилася на землю та стала розмивати стихійні поховання. Унаслідок цього виникла велика загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікобактерій туберкульозу й інших збудників хвороб, які міг мати загиблий, у водопровідну систему, підземні джерела та річки з морем.

Зважаючи на пошкодження окупантами фільтраційних систем і насосних станцій для перекачування каналізаційних стоків питна вода змішується з каналізаційними стоками та стає непридатною для споживання.

"Крім того, російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник, оскільки побутове сміття нічим вивезти вже два місяці, його почали викидати поряд з будинками. Частина сміття затоплена водою з пошкоджених труб водопостачання та від дощів, що призводить до росту патогенних бактерій, які потім потрапляють до ґрунтових вод, річок та моря", - зазначила омбудсман.

Через розірвані ракети й авіабомби ґрунти підземні води в місті забруднені хімічними речовинами та важкими металами, що призводить до небезпечного для людини та довкілля накопичення канцерогенного сміття. Це загрожує маріупольцям масовим отруєнням і епідемією інфекцій. Наслідки забруднень для довкілля проявлятимуться не лише в України, але й за її межами.

"Дії окупантів є порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них (в тому числі Протоколу № 1 від 1977 року) та є геноцидом українського народу відповідно до статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти геноциду та порушень прав людини РФ в Україні.

18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.

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