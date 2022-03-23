У Маріуполі окупанти знищили Художній музей ім. Куїнджі з картинами всесвітньо відомих майстрів
Російські окупанти в Маріуполі знищили будівлю художнього музею імені Архипа Куїнджі, де зберігалися 2 тис. експонатів та оригінали картин всесвітньо відомих майстрів
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
За словами голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського, оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було – там залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова.
Водночас у музеї зберігалися оригінали робіт інших українських художників – Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса. Їхня доля наразі невідома.
Фонд музею налічував приблизно 2 тис. експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.
- Нагадаємо, в неділю, 27 лютого, у смт Іванкові Київської області, окупанти знищили місцевий музей, де зберігалось близько 200 творів Марії Примаченко. Усі були переконані, що картини були втрачені назавжди.
- 28 лютого стало відомо, що картини Примаченко вдалося врятувати - селяни винесли їх з палаючого музею.
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