У Маріуполі окупанти знищили Художній музей ім. Куїнджі з картинами всесвітньо відомих майстрів

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За словами голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського, оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було – там залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова.

Водночас у музеї зберігалися оригінали робіт інших українських художників – Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса. Їхня доля наразі невідома.

Фонд музею налічував приблизно 2 тис. експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.



Нагадаємо, в неділю, 27 лютого, у смт Іванкові Київської області, окупанти знищили місцевий музей, де зберігалось близько 200 творів Марії Примаченко. Усі були переконані, що картини були втрачені назавжди.

28 лютого стало відомо, що картини Примаченко вдалося врятувати - селяни винесли їх з палаючого музею.

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