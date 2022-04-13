У Маріуполі оточені морські піхотинці змогли об'єднатися з бійцями "Азова"
Підрозділ морпіхів прорвав оточення ворога
У Маріуполі підрозділ Миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Белінського в результаті спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком "Азов", - повідомляють на сторінці ЗСУ у Facebook.
Раніше видання «Преступности.НЕТ» також писало про прорив морпіхів з посиланням на одного з офіцерів бригади.
"Я не можу розповісти вам деталі, але можу сказати, що зараз ми з'єдналися з полком "Азов". Вийти вдалося декільком сотням морських піхотинців, зокрема й пораненим", – розповів офіцер бригади.
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