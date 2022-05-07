У Маріуполі під завалами кожного будинку перебуває по 80-100 мертвих тіл, - радник міського голови Андрющенко

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



Це розповів один із маріупольців, який під натиском російських військових та щоб прогодувати родину зголосився розгрібати завали.

"Людина витримала лише кілька днів. Каже, що люди, які працювали і блювали, і впадали в мовчазний ступор. Регулярно траплялися істерики. Все тому, що кількість людських тіл і їх фрагментів під завалами зводить з розуму. Під кожним будинком, який вони розгрібали, було біля 80-100 трупів", - передає Андрющенко.

Тому, на його думку, є цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю з реальними можуть не збігатися.



Чоловік, якого змусили за їжу розгрібати завали, розповів, що у людей в місті зараз дуже у багатьох нервові зриви.

"Деякі раптово й невчасно починають сміятися, деякі плачуть. Люди стали більше містом пересуватися й бачать усі жахи, усі руйнування. Тепер вся картина у них перед очима. Психіка й не витримує радощів "руського миру", - додає радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, Світовий Конгрес Українців закликає світ соромити росіян, які святкуватимуть "День перемоги" у Маріуполі над свіжими могилами невинних людей. Замість дописів про перемогу над нацизмом, світову спільноту та всіх небайдужих громадян закликають 9 травня розповсюджувати інформацію про російські звірства у соціальних мережах 9 травня. Зокрема в соцмережах можна долучитися до протесту, опублікувавши допис про воєнні звірства Росії в Україні з #RussianShameDay.

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