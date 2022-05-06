#RussianShameDay: світ закликають соромити росіян, які святкуватимуть "День перемоги" у Маріуполі над свіжими могилами невинних людей
Оскільки РФ планує святкувати "День Перемоги" у зруйнованому Маріуполі на свіжих могилах, українці закликають світову спільноту соромити росіян за парад "на кістах"
Про це повідомляє Світовий Конгрес Українців (UWC).
Світову спільноту та всіх небайдужих людей закликають підтримати кампанію #RussianShameDay, розповсюджуючи інформацію про російські звірства у соціальних мережах 9 травня.
"У цю дату російські окупанти святкуватимуть свій "День Перемоги" у зруйнованому Маріуполі над свіжими могилами невинних людей, вчинивши наклеп на пам'ять мільйонів загиблих українців у Другій світовій війні. Росіяни не мають права святкувати перемогу над нацизмом, коли вони самі чинять звірства такі ж жорстокі, як і ті, що вчиняли нацисти", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що заклик дав перші плоди: у Нью-Йорку на Таймс-сквер з'явився банер із закликом ганьбити російський День перемоги 9 травня.
"СКУ просить усіх прихильників України від звичайних користувачів соцмереж до представників міжнародної спільноти, авторитетних людей та медіа-діячів підтримати кампанію, поширюючи інформацію про "День російської ганьби" у соціальних мережах одним простим повідомленням: Немає перемоги Росії", - йдеться на сторінці #RussianShameDay.
- Нагадаємо, окупанти в Маріуполі готуються до "свята" 9 травня. Вони відновлюють радянські пам'ятники, розбирають завали та змушують маріупольців витягувати з-під руїн тіла загиблих.
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