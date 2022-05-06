RussianShameDay: світ закликають соромити росіян, які святкуватимуть "День перемоги" у Маріуполі над свіжими могилами невинних людей

Про це повідомляє Світовий Конгрес Українців (UWC).

Світову спільноту та всіх небайдужих людей закликають підтримати кампанію #RussianShameDay, розповсюджуючи інформацію про російські звірства у соціальних мережах 9 травня.

"У цю дату російські окупанти святкуватимуть свій "День Перемоги" у зруйнованому Маріуполі над свіжими могилами невинних людей, вчинивши наклеп на пам'ять мільйонів загиблих українців у Другій світовій війні. Росіяни не мають права святкувати перемогу над нацизмом, коли вони самі чинять звірства такі ж жорстокі, як і ті, що вчиняли нацисти", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що заклик дав перші плоди: у Нью-Йорку на Таймс-сквер з'явився банер із закликом ганьбити російський День перемоги 9 травня.

"СКУ просить усіх прихильників України від звичайних користувачів соцмереж до представників міжнародної спільноти, авторитетних людей та медіа-діячів підтримати кампанію, поширюючи інформацію про "День російської ганьби" у соціальних мережах одним простим повідомленням: Немає перемоги Росії", - йдеться на сторінці #RussianShameDay.

Нагадаємо, окупанти в Маріуполі готуються до "свята" 9 травня. Вони відновлюють радянські пам'ятники, розбирають завали та змушують маріупольців витягувати з-під руїн тіла загиблих.

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