Окупанти в Маріуполі готуються до "свята" 9 травня: відновлюють радянські пам'ятники, розбирають завали, змушують маріупольців витягувати з-під руїн тіла загиблих
У Маріуполі приводять до ладу радянські пам'ятники, розбирають зруйновані будинки та дістають тіла загиблих
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, попри публічну відмову від проведення параду в Маріуполі, у місті готуються до 9 травня.
"Вчора в місті масовано роздавали людям георгіївські стрічки. За останні дні "привели до ладу" всі пам’ятники радянського періоду: так звані кулаки з вічним вогнем – відновили таблички "Жертвам фашизму" російською. Пам’ятник "комсомольцям та комуністам" в Приморському районі. Тобто сакральні місця для шабашу победобесія готові. На фоні знищеного міста та голодних людей все це виглядає цинічним святом на кістках", - написав він.
Також мешканці міста розбирають завалені будинки та витягують з-під руїн тіла загиблих.
"З проспекту Миру важка техніка Росії, що бере участь у розборі завалів, перейшла на пр. Металургів. Як і раніше, ручну роботу та роботу діставання з-під завалів трупів покладено на маріупольців. Оплата та сама – їжа", - додав Петро Андрющенко.
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