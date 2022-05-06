Окупанти в Маріуполі готуються до "свята" 9 травня: відновлюють радянські пам'ятники, розбирають завали, змушують маріупольців витягувати з-під руїн тіла загиблих

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, попри публічну відмову від проведення параду в Маріуполі, у місті готуються до 9 травня.

"Вчора в місті масовано роздавали людям георгіївські стрічки. За останні дні "привели до ладу" всі пам’ятники радянського періоду: так звані кулаки з вічним вогнем – відновили таблички "Жертвам фашизму" російською. Пам’ятник "комсомольцям та комуністам" в Приморському районі. Тобто сакральні місця для шабашу победобесія готові. На фоні знищеного міста та голодних людей все це виглядає цинічним святом на кістках", - написав він.

Також мешканці міста розбирають завалені будинки та витягують з-під руїн тіла загиблих.

"З проспекту Миру важка техніка Росії, що бере участь у розборі завалів, перейшла на пр. Металургів. Як і раніше, ручну роботу та роботу діставання з-під завалів трупів покладено на маріупольців. Оплата та сама – їжа", - додав Петро Андрющенко.

Окупанти почали замінювати українські назви російськими на дорожніх вказівках Маріуполя та його околиць.

Станом на ранок 6 травня, завершився ще один етап евакуації людей з території Азовсталі в Маріуполі. Вдалося вивезти майже 500 людей.

У полку "Азов" 5 травня зазначили, що штурм Азовсталі триває вже третій день, окупанти прорвалися на територію Азовсталі, порушують режим тиші та зривають евакуацію цивільних громадян

Українські захисники тримають оборону під щільним вогнем. Ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту.

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