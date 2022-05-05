Окупанти третій день активно штурмують "Азовсталь", бої точаться на території заводу, - Азов
Третій день триває штурм, окупанти прорвались на Азовсталь і порушують режим тиші, зриваючи евакуацію цивільних громадян
Про це повідомляє заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар "Калина" у своєму відеозверненні.
Черговий раз росіяни порушили обіцянку щодо перемир'я та не дали можливості евакуювати цивільних осіб із підвалів заводу. Паламар закликав до допомоги у евакуації світову спільноту.
"Особисто звертаюсь до Верховного головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдат, які у страшних муках помирають від неналежного лікування", – говорить він.
Інформацію також підтвердив у коментарі Громадсбкому голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін. Він додає, що окупанти використовують артилерію, авіацію та іншу техніку – поранених стає все більше, а периметр скорочується.
- За словами Верещук, на Азовсталі знаходяться понад 40 військових з важкими пораненнями
- 4 травня Генштаб повідомляв, що окупанти поновили наступ на Азовсталь, проте успіху не мають.
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