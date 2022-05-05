Про це повідомляє заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар "Калина" у своєму відеозверненні.

Черговий раз росіяни порушили обіцянку щодо перемир'я та не дали можливості евакуювати цивільних осіб із підвалів заводу. Паламар закликав до допомоги у евакуації світову спільноту.



"Особисто звертаюсь до Верховного головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдат, які у страшних муках помирають від неналежного лікування", – говорить він.





Інформацію також підтвердив у коментарі Громадсбкому голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін. Він додає, що окупанти використовують артилерію, авіацію та іншу техніку – поранених стає все більше, а периметр скорочується.