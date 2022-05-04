Окупанти поновили наступ на Азовсталь, проте успіху не мають, - Генштаб

Оперативну інформацію з фронту Генштаб поширив у facebook.



"На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти, силами окремих підрозділів 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ чорноморського флоту, повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою утримання тимчасово зайнятих територій та створення умов для активізації наступальних дій у напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг", - йдеться у звіті.



На Слобожанському напрямку діє угруповання противника у складі окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів.



Тривають авіаційні удари та артобстріли по місту Харкову. Російські окупанти у Валуйському районі Бєлгородської області здійснили розгортання допоміжного пункту управління 36-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу.



У рамках посилення угруповання військ на зазначеному напрямку ворог здійснює переміщення особового складу з території Бєлгородської області. Противник зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до державного кордону України



На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька.



На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.



На Лиманському напрямку, противник здійснював безуспішні спроби закріпитись в населеному пункті Олександрівка.



На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Воєводівка - успіху не мали.



На Попаснянському напрямку ворог намагався розширити контроль над населеним пунктом Оріхове - успіху не має.



На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили спробу штурму населеного пункту Новосілка. Ворог зазнав втрат і відступив.



Противник здійснює обстріли позицій наших військ практично уздовж усієї лінії зіткнення. Завдає авіаційні удари у районах населених пунктів Авдіївка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Гуляйполе.



Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі “Азовсталі” у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має.



З метою посилення угруповання військ противник здійснює перекидання техніки та особового складу залізничним транспортом.



На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках - білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону. Нарощують системи протиповітряної оборони у Гомельській області, провели тренування підрозділів редіоелектронної боротьби. Можливе проведення демонстраційних та провокаційних дій в районах наближених до державного кордону України.



Поблизу українсько-російського кордону у районі населеного пункту Козіно (Курської області) знаходяться підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу. Не виключається активізація обстрілів із зазначеного району по території Сумської області. Росіяни роблять це для підтримання напруженості на кордоні та недопущення перекидання резервів наших військ на загрозливі напрямки.



"Корабельне угруповання чорноморського флоту Росії продовжує виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Не виключається можливість залучення зазначеного корабельного складу до завдання ракетних ударів по території України. На теперішній час, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування “Калібр”, - наголосили в ЗСУ.





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