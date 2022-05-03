На Азовсталі знаходяться понад 40 військових з важкими пораненнями, - Верещук
На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі перебувають понад 40 важкопоранених військових
Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Укрінформ.
"Там зараз більше 40 важкопоранених, лежачих, і вони потребують порятунку. Українська влада звернулась до РФ і вимагає видати нам тих людей, які не є комбатантами і за Женевським конвенціями мають бути передані Україні, бо вониі потребують допомоги", - сказала вона.
За словами Верещук, евакуація військових належить до відповідальності військового командування та вони працюють над алгоритмами для вирішення ситуації.
- 25 квітня Ірина Верещук повідомила, що на заводі Азовсталь у Маріуполі перебувають більше тисячі жінок, дітей та понад 500 поранених.
- 1 травня, з Азовсталі евакуювали 100 цивільних, після чого Росія відновила обстріли заводу
- 3 травня російські окупанти вчергове почали штурм утримуваного українськими військовими заводу "Азовсталь".
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