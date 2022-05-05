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Російські війська продовжують штурм Азовсталі: ворог застосовує авіацію, артилерію та піхоту
Окупаційні війська РФ штурмують завод "Азовсталь". Українські захисники тримають оборону під щільним вогнем
- 4 травня Генштаб повідомляв, що окупанти поновили наступ на Азовсталь, на території якого перебувають цивільні.
- Згодом заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар ("Калина") сказав, що окупанти прорвались на Азовсталь і порушують режим тиші, зриваючи евакуацію цивільних громадян.
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