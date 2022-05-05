У Маріуполі окупанти почали міняти дороговкази на російські, - міськрада
Окупанти почали замінювати українські назви російськими на дорожніх вказівках Маріуполя та його околиць
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами почекають.Тим часом в Маріуполі Середньовіччя. Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв‘язку", - йдеться в повідомленні.
- Російський куратор питань ОРДЛО Сергій Кирієнко прибув до Маріуполя для підготовки параду до 9 травня, з вулиць міста прибирають тіла загиблих. За планами РФ, центром "урочистостей" повинен стати Маріуполь. Для цього в місті терміново прибирають центральні вулиці від завалів, тіл убитих і нерозірваних російських боєприпасів.
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