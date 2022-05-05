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Головна війна з Росією У Маріуполі окупанти почали міняти дороговкази на російські, - міськрада

У Маріуполі окупанти почали міняти дороговкази на російські, - міськрада

5 травня, 2022 четвер
20:22
війна з Росією Росіяни прибирають українські назви з дороговкажчиків

Окупанти почали замінювати українські назви російськими на дорожніх вказівках Маріуполя та його околиць

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дороговкази. Люди зі своїми проблемами почекають.Тим часом в Маріуполі Середньовіччя. Жителі без води, достатньої кількості їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв‘язку", - йдеться в повідомленні.

  • Російський куратор питань ОРДЛО Сергій Кирієнко прибув до Маріуполя для підготовки параду до 9 травня, з вулиць міста прибирають тіла загиблих. За планами РФ, центром "урочистостей" повинен стати Маріуполь. Для цього в місті терміново прибирають центральні вулиці від завалів, тіл убитих і нерозірваних російських боєприпасів.
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Маріуполь
окупанти
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