У Маріуполі почали підготовку до псевдореферендуму, - радник мера Андрющенко

Про це заявив радник мера Петро Андрющенко у ефірі Еспресо.

"11 вересня - давно запланована дата. Росіяни на Донеччині хочуть пришвидшити цю дату, але є незрозумілі для нас досі причини, чому Росія переносить ці дати", - сказав він.

За словами радника, вже навіть знайшли людину з Маріуполя, яка починає готувати псевдореферендум.

"Вона останні 10-15 років була залучена до виборчого процесу з боку таких партій, як Партія Регіонів та ОПЗЖ. Людина має досвід проведення виборчих кампаній, неодноразово очолювала виборчі комісії, принаймні пристойний вигляд цього "референдуму" буде зроблений", - додав Андрющенко.

Він додав, що є розуміння про те, що росіяни намалюють ті цифри, які їм потрібні.

"Зараз вони активно збирають персональні дані містян, щоб скласти відповідні списки для проведення референдуму і потім їх показувати як доказ, що це реально відбулось", - підсумував радник мера.