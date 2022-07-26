У Маріуполі почали підготовку до псевдореферендуму, - радник мера Андрющенко
Росіяни знайшли людину з Маріуполя, яка почала готувати псевдореферендум
Про це заявив радник мера Петро Андрющенко у ефірі Еспресо.
"11 вересня - давно запланована дата. Росіяни на Донеччині хочуть пришвидшити цю дату, але є незрозумілі для нас досі причини, чому Росія переносить ці дати", - сказав він.
За словами радника, вже навіть знайшли людину з Маріуполя, яка починає готувати псевдореферендум.
"Вона останні 10-15 років була залучена до виборчого процесу з боку таких партій, як Партія Регіонів та ОПЗЖ. Людина має досвід проведення виборчих кампаній, неодноразово очолювала виборчі комісії, принаймні пристойний вигляд цього "референдуму" буде зроблений", - додав Андрющенко.
Він додав, що є розуміння про те, що росіяни намалюють ті цифри, які їм потрібні.
"Зараз вони активно збирають персональні дані містян, щоб скласти відповідні списки для проведення референдуму і потім їх показувати як доказ, що це реально відбулось", - підсумував радник мера.
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