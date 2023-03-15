У Маріуполі помітили військову техніку росіян з новими позначками
Сьогодні, 15 березня, у Маріуполі помітили нові позначки на військовій техніці російських окупантів
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Тепер - коло в прямокутнику. Техніка з подібним маркуванням рухалась через місто в бік Новоазовська та далі на північ області. Раніше подібного маркування в місті не помічено", - пише Андрющенко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.15
Купівля 38.15Продаж 38.91
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе