У Маріуполі помітили військову техніку росіян з новими позначками

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Тепер - коло в прямокутнику. Техніка з подібним маркуванням рухалась через місто в бік Новоазовська та далі на північ області. Раніше подібного маркування в місті не помічено", - пише Андрющенко.