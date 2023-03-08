У Маріуполі зафіксували нові позначки на військовій техніці росіян
Російські терористи почали наносити на військову техніку нові позначки
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Фіксуємо використання нових позначок окупантів в останніх колонах. Трикутник поверх “Z". До того більшість колона мала позначку “V” або взагалі без позначок. Коло в трикутнику не спостерігається з початку зими", - пише Андрющенко.
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