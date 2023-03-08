У Маріуполі зафіксували нові позначки на військовій техніці росіян

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо використання нових позначок окупантів в останніх колонах. Трикутник поверх “Z". До того більшість колона мала позначку “V” або взагалі без позначок. Коло в трикутнику не спостерігається з початку зими", - пише Андрющенко.