У Маріуполі пролунав вибух, попередньо, на базі окупантів, - Андрющенко
У суботу, 2 грудня, в тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча, де, ймовірно, розташована база росіян
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Вибух об 11:20 за Києвом. Епіцентр - Кальміуській район", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, вибух стався на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча, де, ймовірно, розташована база росіян.
Пізніше окупанти підняли в небо авіацію: "З півночі району повідомляють про незвичний звук. Можливо якась нова модифікація "мопедів".
- 10 листопада у Маріуполі пролунав вибух. За попередніми даними, підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу. Росіяни кажуть, що авто згоріло "через несправність".
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