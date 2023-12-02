У Маріуполі пролунав вибух, попередньо, на базі окупантів, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Вибух об 11:20 за Києвом. Епіцентр - Кальміуській район", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, вибух стався на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча, де, ймовірно, розташована база росіян.

Пізніше окупанти підняли в небо авіацію: "З півночі району повідомляють про незвичний звук. Можливо якась нова модифікація "мопедів".