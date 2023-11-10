У тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автівку так званого поліціанта, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі вибух. По проспекту Металургів підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу. Деталі згодом", - написав Андрющенко.

За його словами, зранку Маріупольский Спротив повідомив, що "вже передав подарунок" так званим поліціантам на святкування Дня поліції в Росії.