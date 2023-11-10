У тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автівку так званого поліціанта, - Андрющенко
Зранку 10 листопада у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. За попередніми даними, підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"У Маріуполі вибух. По проспекту Металургів підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу. Деталі згодом", - написав Андрющенко.
За його словами, зранку Маріупольский Спротив повідомив, що "вже передав подарунок" так званим поліціантам на святкування Дня поліції в Росії.
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